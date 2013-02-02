Українські тенісисти програли парний матч в Кубку Девіса

У суботу відбулася одна гра в парному розряді. Дует, складений з найсильніших українських тенісистів, Олександра Долгополова - Сергія Стахівського поступився словакам Філіпу Полашеку та Ігорю Зелені в трьох сетах - 6:7 (4), 6:7 (3), 3:6.

Таким чином, після двох днів змагань збірна України програє з рахунком 1:2, передає кореспондент УНІАН.

Після п'ятничної перемоги у першій грі найсильнішого тенісиста України Олександра Долгополова (свій дебют за національну збірну він зазначив розгромом Андрія Мартина - 6:2, 6:2, 7:5), слідувала низка поразок. Увечері в п'ятницю другий номер української команди Сергій Стахівський не зміг здолати лідера суперників, що входить до Тор-50 гравців світового рейтингу Лукаша Лацко - 2:6, 7:5, 6:7 (5), 4:6.

Таким чином, сьогодні у капітана команди Михайла Філіма не було ніякого вибору, окрім як виставляти на матч найсильніших гравців країни. Запасні - Ілля Марченко і Денис Молчанов - так і залишилися на лавці на екстрений випадок: травми чи хвороби когось із лідерів. Втім, і це не допомогло. Пара словаків хай і не така досвідчена і титулована, виявилася більш зіграною, що і стало вирішальним аргументом у цьому матчі. Адже Долгополов вперше грав у збірній і не має міцних навичок взаємодії зі Стахівським. Примітно, що краще взаємодіяти в українського дуету вдавалось у перших двох партіях, в яких вони поступилися лише на тай-бреках.

У підсумку, українська команда опинилася у дуже складній ситуації. У неділю і Олександру Долгополову, і Сергію Стахівському необхідно тільки вигравати для загальної перемоги в матчі. Але вони будуть грати під впливом підвищеного фізичного навантаження, провівши два матчі за два дні. У свою чергу, їхні завтрашні суперники Андрій Мартин і Лукаш Лацко сьогодні відпочивали і вийдуть на корт більш свіжими і готовими до гри.

Нагадаємо, що переможець цього матчу отримає право зіграти в квітні зі збірною Швеції за путівку в плей-офф Світової групи на 2014-й рік. Якщо ж збірна України виграє і зараз у словаків, і в квітні у шведів, і у вересні матч плей-офф, то вже в наступному сезоні зможе безпосередньо поборотися за один з найпрестижніших трофеїв у світовому тенісі - Кубок Девіса.