Металіст розбив московське ЦСКА

Як передає кореспондент УНІАН, клуби Росії та України продовжують підготовку до другої частини національної першості, а деякі з них і до стадії плей-офф єврокубків. Одним із таких етапів підготовки і став товариський матч в Аліканте.

На початку матчу команди обмінялися кількома небезпечними, але не результативними атаками. А у середині першого тайму москвичі упродовж двох хвилин створили собі цілком комфортну перевагу в рахунку. Спочатку Кейсуке Хонда відмінно виконав штрафний удар, після якого м'яч від штанги залетів у ворота. Через хвилину вже Зоран Тошич одержав м'яч на лівому розі штрафною, обіграв захисника і, пройшовши дещо вперед, завдав точного удару по воротах, 2:0.

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Але ще до перерви харків'яни зуміли відігратися. На 31-ій хвилині Жажа Коельо скористався неузгодженістю в діях захисників армійської команди і скоротив розрив в рахунку. А перед самим свистком судді на перерву Марлос відмінним ударом замкнув фланговий навіс – 2:2.

Після перерви команди продовжували грати в двосічний футбол, але тепер щастило тільки українському клубу. На 64-ій хвилині Папа Гуйє головою відправив м'яч до воріт після подачі кутового. А на 82-ій хвилині таким же чином забив гол Фініньо.