«Українські отамани» розгромили німецьку боксерську команду (фото)

Всі п'ять поєдинків закінчилися перемогами представників української команди - 5:0, повідомляє кореспондент УНІАН.

Всесвітня боксерська серія - одне з нововведень Міжнародної федерації любительського боксу (AIBA). Турнір створений для популяризації боксерів, які не б'ються на професійному рингу. Адже, як правило, пильна увага світової громадськості на представників цього виду звертається лише раз на чотири роки, під час чергових Олімпійських ігор.

За регламентом змагань 12 команд розділені на дві групи - по шість у кожній. Чотири найкращі команди кожного секстету виходять у плей-офф - ¼ фіналу. Далі, за олімпійською системою з вибуванням визначається найсильніша команда світу. «Українські отамани» на груповому етапі потрапили в компанію з командами з США, Великобританії, Італії, Казахстану та Німеччини. До п'ятничного вечора команда вже встигла провести шість матчів, в яких лише двічі перемогла. Удома були розбиті з однаковим рахунком 4:1 американці і британці. Також українці двічі програли казахам (2:3 - вдома і 1:4 - у гостях), по разу італійцям (1:4 в гостях) і німцям (2:3 в гостях).





Після шести турів показник співвідношення перемог і поразок у «отаманів» та «орлів» був абсолютно однаковий - 4:2. І вони ділили четверту-п'яту сходинку в турнірній таблиці. Тому матч в Києві вважався чи не вирішальнішим на всьому груповому етапі. Перемога істотно збільшувала шанси команди на вихід до чвертьфіналу. І українці сповна скористалися перевагою господарів, вигравши всі п'ять поєдинків і взявши більш ніж переконливий реванш за поразку в гостях.

Таким чином, українська команда закріпилася на четвертому місці в групі. У наступному турі, 8 лютого, на рингу ТРЦ «Термінал» у Броварах» «отаманів» чекає протистояння з«Dolce & Gabbana Italia Thunder». Судячи з того, що італійські «модники» йдуть на другому місці в турнірній таблиці і впевнено виграли перший очний матч вдома, битва буде спекотна і непередбачувана.