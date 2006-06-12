Футболісти збірної України утримуються від спілкування з пресою

Головний тренер збірної України Олег БЛОХІН рекомендував футболістам команди утриматися від спілкування з пресою до початку матчу між збірними України і Іспанії, який відбудеться 14 червня в Лейпцигу.

Це рішення викликане тим, що команда повинна повністю концентруватися на першому матчі і не відволікатися на сторонні справи.

Як передає ІТАР-ТАРС, про рішення О.БЛОХІНА журналістів повідомив президент Федерації футболу України Григорій СУРКІС, який зараз перебуває разом із національному командою в Потсдамі. "Це рішення головного тренера. Вважаю, правильно, щоб преса напередодні такої важливої гри не вступала в контакт із футболістами", - сказав президент ФФУ.

Водночас Г.СУРКІС наголосив, що це не наказ, а рекомендація головного тренера. За словами Г.СУРКІСА, "у наш час не можна будувати залізні завіси, оскільки всі гравці є мислячими людьми".