Український чемпіонат з футболу суттєво втратить видовищність

Про це він розповів в інтерв'ю газеті «Экспресс».

«Українські клуби чомусь не переймають європейський досвід. Ось німецькі клуби на рік заробляють по два мільярди євро», - заявив експерт. При цьому він зазначив, що в кожній німецькій команді працює команда менеджерів, яка пропонує програму розвитку й знає, як заробити гроші на футболі.

«А український клуб на 100 відсотків залежить від гаманця однієї людини. Він працевлаштовує менеджерів, які користуються його ж грошима, а прибуток клубу їх не хвилює. Так ми й отримали ситуацію, що «Арсенал» (Київ), «Таврія» (Сімферополь), «Волинь» (Луцьк), «Кривбас» (Кривий Ріг) опинилися під загрозою зникнення», - сказав О.Саленко.

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За його словами, все йде до того, що свою цілісність Прем'єр-ліга не збереже.

«Фінансові проблеми очевидні. За моєю інформацією, більшість гравців цих клубів отримали гарантію, що буде фінансове забезпечення лише на найближчі два місяці. Що буде далі - незрозуміло. Не кожен клуб із такими проблемами доживе до кінця чемпіонату. Навесні ми станемо свідками унікальних подій. Вперше за всю історію футбольної України не всі клуби дограють до останнього туру», - вважає експерт.

При цьому він висловив думку, що український чемпіонат суттєво втратить у видовищності.

«Жертвами будуть усі: від глядачів до футболістів. Глядач звик бачити вісім поєдинків на вихідних. Кількість матчів зменшиться. Футболісти тренуються за спеціальною програмою, яка передбачає участь у певній кількості матчів. Зменшиться число поєдинків - відбудеться збій у підготовці», - сказав О.Саленко.

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Він зазначив, що страждають не лише фінансово бідні команди, а й гранди. «Ось «Динамо» (Київ) повернуло в табір усіх орендованих гравців. Зараз їх переглядає Олег Блохін. Кияни не хочуть віддавати виконавців у ненадійні руки. «Надійних рук» поки немає. Це небезпечний сигнал», - вважає О.Саленко.

Водночас експерт впевнений, що ухвалювати рішення про скорочення кількості клубів, які грають в українській Прем'єр-лізі, недоцільно.

«Скорочення Прем'єр-ліги? Ні, 16 - це оптимальна кількість для України. Необхідно зберегти цю кількість. Якщо навіть три клуби припинять існування, то слід запросити з першої ліги інші команди. Там є добротні колективи. Але не дай Бог, щоб ми зменшували кількість команд. Я виступав у Шотландії, знаю, що таке чемпіонат серед десяти клубів, які грають між собою чотири рази на рік. Такі матчі набридають як глядачам, так і футболістам», - цитує dynamo.kiev.ua.