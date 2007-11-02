Суркіс хоче поставити одного бізнесмена на місце

16:39, 02 листопада 2007
Спорт
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Президент ФФУ пропонує добровольців

Президент Федерації футболу України Григорій СУРКІС вважає, що суд може ухвалити рішення про демонтаж торгово-розважального комплексу перед НСК «Олімпійський» без компенсації забудовникам.

Про це він сказав під час прямої лінії, відповідаючи на запитання читачів газети «Спорт-Экспресс».

«Згідно з Цивільним кодексом, якщо порушено права, зокрема забудовано суміжні території «Олімпійського» - сьогодні будівництво на шість метрів охопило вже територію стадіону, - ми можемо претендувати в суді на виграш процесу, щоб цю споруду було демонтовано, відповідно без жодних питань, пов`язаних із компенсацією вартості робіт, які провів забудовник», - сказав Г.СУРКІС.

При цьому він підкреслив, що з 2004 року, коли почалося будівництво, МНС, пожежні, СБУ, Генпрокуратура неодноразово звертали увагу забудовника на незаконність робіт.

Окрім цього, Г.СУРКІС нагадав, що підписано відповідні укази Президента й оприлюднено позицію УЄФА щодо цього будівництва.

Г.СУРКІС підкреслив, що зараз час уже перейти від домовленостей до реальних дій. На його думку, в ситуації, що склалася, «недбалого бізнесмена», який проводить будівництво, необхідно поставити на місце – «торг тут недоречний».

Окрім цього, Г.СУРКІС зазначив, що Федерація футболу може залучити велику кількість добровольців, які самостійно можуть демонтувати цей об`єкт. На його думку, через ситуацію, що склалася, в Україні може виникнути новий, спортивний, «майдан» на Фізкультурній площі, як це було в 2004 році в м. Києві.

«Якою великою ганьбою буде для мене персонально, Віктора Андрійовича ЮЩЕНКА, для першого Президента України Леоніда КРАВЧУКА, Сергія БУБКИ, Андрія ШЕВЧЕНКА, Віталія КЛІЧКА та інших, хто представляв українську заявку в Кардісі, для всього українського суспільства, якщо нас позбавлять цього права (провести Євро-2012) тільки тому, що твердолобі певні чиновники ніяк не можуть вирішити головне завдання – знайти можливість будь-якими способами знести незаконне будівництво», - сказав Г.СУРКІС. При цьому він підкреслив, що без цього проведення Чемпіонату неможливе.

Разом із тим Г.СУРКІС вважає, що якщо буде ухвалено рішення про компенсацію забудовникам, це можуть бути не обов`язково гроші, а, наприклад, мерія може виділити іншу, більшу за площею ділянку землі.

Президент Федерації футболу України також підкреслив, що якби мав можливість, то давно вирішив би це питання.

 

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