Шахтар заслав проблемного бразильця Вілліана у Махачкалу за 35 млн доларів

Про це повідомляється на офіційному сайті махачкалинського футбольного клубу.

На сайті "Анжі" зазначається, що з гравцем "укладено трудову угоду, розраховану на довгострокову співпрацю", повідомляють РІА "Новости". У суботу бразилець приєднається до нової команди на тренувальному зборі в іспанській Марбельї.

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"Шахтар" на своєму офіційному сайті підтвердив, що Вілліан переходить в "Анжі". Повідомляється, що сума трансферу склала 35 мільйонів євро.

Вілліан перейшов в "Шахтар" з бразильського "Корінтіанса" в 2007 році. З донецьким клубом він виграв чотири чемпіонати України та Кубок УЄФА (2009 рік). У 14 матчах української прем'єр-ліги сезону-2012/13 він забив два голи.