Суркіс назвав головну біду українського футболу

Президент Федерації футболу України Григорій СУРКІС вважає головною проблемою ФК «Динамо» (Київ) велику кількість легіонерів.

Про це він сказав під час прямої лінії, відповідаючи на питання читачів газети «Спорт-Экспресс».

«З Динамо (Київ), на мій погляд, сьогодні відбувається ситуація, коли втрачено найголовніше – це стрижень команди складається з іноземців», - сказав Г.СУРКІС.

На його думку, іноземні гравці не так шанують традиції клубу і не настільки патріотичні, як домашні гравці.

Г.СУРКІС вважає, що сьогодні втрачено час для формування оптимального тренерського складу.

«Біда українського футболу в тому, що ми захопилися кількістю легіонерів, які грають не тільки в київському «Динамо», а й в інших клубах», - сказав президент ФФУ. На його переконання, тільки доморослі гравці 1998-1999 року народження можуть підняти на новий рівень «Динамо» (Київ).

За словами Г.СУРКІСА, попри те, що прекрасно працює футбольна школа «Динамо», у молодих гравців «перестають горіти очі, якщо вони не бачать надалі своєї перспективи». Президент ФФУ вважає, що клуби не повинні боятися зробити крок назад на час двох футбольних сезонів, аби потім зробити велику кількість кроків вперед.

За його словами, такі проблеми переживав італійський футбол і футбольні клуби інших країн, коли були прийняті обмеження на кількість легіонерів. При цьому Г.СУРКІС додав, що перспективні гравці як «Динамо», так і «Шахтаря» віддаються в оренду іншим клубам або «гріють лавку запасних у своїх клубах».

Президент ФФУ переконаний, що чим більше українських футболістів гратиме у вищій лізі, тим швидше прогресуватиме Чемпіонат України.