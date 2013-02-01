Семеро українських спортсменів вирушили до Канади
02:20, 01 лютого 2013Спорт
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Українська команда візьме участь у чемпіонаті світу з санного спорту, який стартує 1 лютого у Вістлері (Канада).
Як повідомляється на сайті Національного олімпійського комітету України, до складу національної команди увійшло 7 спортсменів: львів'яни Іван Винницький, Андрій Кісь, Олег Фітель, Марина Галайджян, Анастасія Полуситок, Олена Шхумова та тернополянин Андрій Мандзій.
І.Винницький та О.Фітель змагатимуться у двомісних санях, всі інші – в одиночному розряді. Крім того, програмою чемпіонату світу передбачена командна естафета.
Відзначається також, що 29 та 30 січня вже відбулися офіційні тренування, під час яких кожен екіпаж зробив загалом п'ять заїздів.
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