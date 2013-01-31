Бекхем повертається грати в Європу

Колишній капітан збірної Англії з футболу Девід Бекхем підписав контракт з французькою командою "Парі Сен-Жермен", повідомив президент клубу Нассер Аль-Хелаіфі на прес-конференції, яка транслюється на офіційному сайті команди.

Угода парижан з 37-річним півзахисником розраховано на 5 місяців.

Попереднім клубом Бекхема був "Лос-Анджелес Гелаксі". Він починав кар'єру на батьківщині в "Манчестер Юнайтед", потім захищав кольори мадридського "Реала", а під час виступів в США також грав на правах оренди за італійський "Мілан", повідомляють РІА «Новости».

"Я вибрав" ПСЖ "тому, що бачу, до чого прагне клуб і які гравці приходять в команду. До того ж Париж - це приголомшливе місто." ПСЖ "- клуб, який в найближчі 10-20 років досягне великого успіху", - зазначив 37-річний Бекхем.

Футболіст підкреслив, що за який би клуб не грав, завжди викладається на 150 відсотків. "Я не очікую, що прийшовши в цей клуб, буду виходити на поле в кожному матчі. Я не чекаю, що завжди буду в основному складі. Я повинен працювати, щоб досягти цього", - заявив екс-капітан збірної Англії.

"ПСЖ" лідирує після 22 турів в чемпіонаті Франції, випереджаючи за різницею забитих і пропущених м'ячів "Ліон". В 1/8 фіналу Ліги чемпіонів команда Карло Анчелотті зустрінеться з іспанською "Валенсією".