У футболістів донецького ”Шахтаря” беруть відбитки пальців

1 листопада футболісти донецького «Шахтаря» побували в Києві, в Посольстві Великобританії, щоб особисто пройти співбесіду, залишити в банку даних свої відбитки пальців і здати документи для отримання візи. Про це повідомляє прес-служба ФК «Шахтар».

Все це заради того, щоб 28 листопада взяти участь в матчі Ліги чемпіонів "Селтік" – "Шахтар".

Як уточнює прес-служба донецького клубу, пройти всілякі процедури довелося не всім футболістам. Багатьом гравцям не потрібний спеціальний дозвіл для відвідин Великобританії. Йдеться про українців, яким ще не відкрили британські візи в збірних, а також сербів Звоніміра Вукича і Ігора Дуляє. Відвідав консульський відділ і єдиний представник Молдавії в "Шахтарі" - асистент головного тренера Олександр Спиридон.

Крім того, в Посольство Великобританії навідалися співробітники клубу "Шахтар", що мають українське і російське громадянство, чия присутність в Глазго необхідна.

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