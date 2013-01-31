WBA дозволила Володимиру Кличку провести добровільний захист
07:05, 31 січня 2013Спорт
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Всесвітня боксерська асоціація (WBA) дала Володимиру Кличку спеціальний дозвіл на добровільний захист титулу перед обов'язковим захистом проти росіянина Олександра Повєткіна.
WBA дозволила Володимиру Кличку провести добровільний захист
Про це повідомляється на офіційному сайті організації.
Дозвіл на добровільний захист дано за умови, що Кличко і Повєткін домовляться про спільний бій не пізніше 28 лютого, а сам бій відбудеться не пізніше 31 липня.
В іншому випадку 18 березня буде проведено аукціон на бій росіянина з українцем.
Гонорар у цьому бою повинен бути розділений: 75% - Кличкові, 25% - Повєткіну.
Але якщо Кличко-молодший зазнає поразки в добровільному захисті, то співвідношення в чемпіонському бою буде 50 на 50 відсотків, зауважує РІА "Новости".
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