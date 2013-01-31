WBA дозволила Володимиру Кличку провести добровільний захист

Про це повідомляється на офіційному сайті організації.

Дозвіл на добровільний захист дано за умови, що Кличко і Повєткін домовляться про спільний бій не пізніше 28 лютого, а сам бій відбудеться не пізніше 31 липня.

В іншому випадку 18 березня буде проведено аукціон на бій росіянина з українцем.

Гонорар у цьому бою повинен бути розділений: 75% - Кличкові, 25% - Повєткіну.

Але якщо Кличко-молодший зазнає поразки в добровільному захисті, то співвідношення в чемпіонському бою буде 50 на 50 відсотків, зауважує РІА "Новости".