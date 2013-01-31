"Реал" і "Барселона" зіграли внічию

Зустріч на «Сантьяго Бернабеу», завершилася з рахунком 1:1. Рахунок у матчі відкрили гості, коли на 50-й хвилині Сеск Фабрегас вразив ворота «Реала» з передачі Леонеля Мессі. Мадридська команда відновила рівновагу на 81-й хвилині завдяки точному удару Рафаеля Варана.

Матч-відповідь відбудеться на "Камп Ноу" 27 лютого, нагадує Лента.ру.

Другу пару півфіналістів Кубка Іспанії складають мадридський «Атлетіко» і «Севілья». Перша з двох зустрічей між ними відбудеться ввечері 31 січня.