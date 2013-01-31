Янукович нагородив українку - чемпіонку світу з шахів

Як передає кореспондент УНІАН, Президент вручив нагороду під час особистої зустрічі з А.Ушеніною.

Він привітав її зі здобуттям чемпіонського титулу, а також з отриманням державної нагороди.

В.Янукович зауважив, що А.Ушеніна стала першою українською жінкою, яка виборола звання чемпіонки світу з шахів та стала 14-ю чемпіонкою світу в історії таких змагань.

“Нам приємно відчувати, що в нашій країні народилася така визначна постать”, - сказав Президент, побажавши, щоб це була не остання перемога А.Ушеніної.

Як повідомляв УНІАН, Чемпіонат світу з шахів серед жінок 2012 року проходив з 9 листопада по 1 грудня у Ханти-Мансійську (Росія) за нокаут-системою за участі 64 найсильніших шахісток світу.

27-річна харків’янка Г.Ушеніна перемогла у фіналі екс-чемпіонку світу, представницю Болгарії Антуанету Стефанову.