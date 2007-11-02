Мартіна Хінгіс вирішила піти з професійного спорту
09:13, 02 листопада 2007Спорт
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Спортсменка розчарована і зла
|Мартіна ХІНГІС
“Я вважаю ці звинувачення настільки жахливими, що вирішила звернутися напряму до преси, - заявила п`ятикратна переможниця Турніру "Великого шолома". - Я розчарована і зла, і вважаю себе абсолютно, на 100 відсотків невинною”.
Водночас, М.ХІНГІС вважає, що зараз найбільш вдалий час залишити великий спорт. Спортсменка додала, що у неї немає бажання провести декілька років у постійних баталіях з чиновниками допінг-контролю.
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