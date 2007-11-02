Мартіна Хінгіс вирішила піти з професійного спорту

Швейцарська тенісистка Мартіна ХІНГІС оголосила про своє рішення піти з професійного спорту. Як повідомляє радіостанція “Ехо Москви”, це пов`язано із звинуваченнями у вживанні кокаїну, сліди якого були нібито виявлені в її допінг-тесті.

“Я вважаю ці звинувачення настільки жахливими, що вирішила звернутися напряму до преси, - заявила п`ятикратна переможниця Турніру "Великого шолома". - Я розчарована і зла, і вважаю себе абсолютно, на 100 відсотків невинною”.

Водночас, М.ХІНГІС вважає, що зараз найбільш вдалий час залишити великий спорт. Спортсменка додала, що у неї немає бажання провести декілька років у постійних баталіях з чиновниками допінг-контролю.