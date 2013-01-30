Британський боксер обіцяє звільнити бокс від братів Кличків

"Я збираюся забрати титул WBC. Мені не подобається жоден з Кличків, вони шкодять боксу. Я збираюся дістати їх, щоб зробити спорт кращим. Вони забивають суперника джебами, але коли треба піти вперед - вони не роблять цього і не завершують бій", - сказав Ф'юрі, слова якого наводить boxingscene.com.

Британець має четверте місце в рейтингу WBC і провів певний час у тренувальному таборі Кличка.

"Там ​​велика черга людей на бій з Кличком, але всі вони не стоять у рейтингу вище за мене. Я хочу битися з Володимиром, то чому б мені не дати шанс?" - додав британець.

Брати Клички, нагадує РІА "Новости", володіють усіма головними чемпіонськими поясами в суперважкій вазі. 36-річний Володимир - чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF і IBO. 41-річний Віталій володіє чемпіонським поясом WBC.

Ф'юрі, якому в червні виповниться 25 років, залишається непереможним на професійному рингу, взявши гору над суперниками в усіх 20 проведених поєдинках (14 - нокаутом).