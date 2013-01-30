Російські біатлоністи переходять до команди України

Про це він повідомив в інтерв'ю газеті «Спорт-Експрес».

"Федерація біатлону України нікого не переманює, російські спортсмени самі на нас виходять. Ми займаємося своєю справою, відкриваємо нові центри підготовки і спортивні школи, і вони добре працюють. У нас з'явився резерв. Але ширша лавка запасних все одно не перешкодить. Потрібно давати можливість відпочити тим же сестрам Семеренко й Олені Підгрушній, щоб вони могли пропускати окремі гонки, а ми при цьому не втрачали позицій у Кубку націй. Так, як це відбувається у провідних збірних світу", - цитує В.Бринзака сайт «Кореспондент».

За його словами, представники інших країн, що натуралізуються, підвищують конкуренцію в збірній України і сприяють підвищенню результатів.

"Всі юніори у нас забезпечені зборами - і влітку, і на першому снігу їздять. На Кубку Австрії українських біатлоністів найбільше. І в Кубку IBU ми беремо участь регулярно. Всім перспективним спортсменам ми приділяємо достатньо уваги і даємо можливість проявити себе. Виросли ж Валя і Вита Семеренко, Олена Підгрушна, Юлія Джима, Ірина Варвинець, Алла Гиленко, Юлія Журавок. А якщо представники інших країн хочуть у нас свої сили спробувати - чому ні. Вони не заважають, навпаки, тільки допомагають, створюючи конкуренцію і сприяючи підвищенню результатів", - наголосив президент ФБУ.

Як повідомлялося, останнім часом троє російських біатлоністів вирішили поміняти громадянство і виступати за збірну України.

На початку цього сезону українське громадянство вже одержала 24-річна москвичка Ольга Абрамова. Кілька днів тому стало відомо, що ще одна росіянка Марія Панфілова з Тюмені представлятиме Україну вже на найближчому чемпіонаті Європи. Також українцем незабаром може стати і Дмитро Русинов.