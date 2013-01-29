У Росії не вгамовуються з ідеєю об'єднаного чемпіонату СНД

Формат Об'єднаного чемпіонату з футболу на первинному етапі передбачає злиття вищих футбольних ліг Росії і України, заявив голова оргкомітету нової ліги Валерій Газзаєв, який наприкінці минулого року очолив Автономну некомерційну організацію "Оргкомітет Об'єднаного чемпіонату з футболу".

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Як передає РІА «Новости», у Москві пройшла нарада робочої групи за участю членів наглядової ради, на якій обговорювалися питання структури і регламенту майбутнього турніру.

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"На даному етапі ми ухвалили рішення запросити до участі тільки клуби Росії та України", - заявив В.Газзаєв.

Як повідомляв УНІАН, 26 листопада 2012 року керівник «Газпрому» Олексій Міллер в інтерв'ю сайту ФК «Зеніт», спонсором якого є «Газпром», запропонував організувати чемпіонат СНД з футболу.

Перший віце-президент Федерації футболу України Анатолій Попов висловив думку, що проведення чемпіонату є цікавою ідеєю, однак її важко реалізувати.

30 листопада голова Адміністрації Президента РФ Сергій Іванов заявив, що чотири українські клуби зацікавлені в організації цього чемпіонату. За його словами, "Шахтар", "Динамо" (Київ), "Металіст" і "Дніпро" зацікавлені в тому, щоб грати разом з провідними російськими клубами у більш сильному турнірі.

20 січня президент ФІФА Йозеф Блаттер заявив, що створення чемпіонату СНД з футболу йде врозріз з принципами Міжнародної футбольної федерації.