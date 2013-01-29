Донецьк позмагається з Києвом за право стати містом ЧЄ-2020 з футболу
14:30, 29 січня 2013Спорт
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Донецьк має намір змагатися з Києвом за право стати єдиним українським містом для проведення матчів чемпіонату Європи з футболу в 2020 році.
Фінальна стадія Євро-2020 пройде у тринадцяти містах
Як повідомляє РІА Новости, про це сказав донецький градоначальник Олександр Лук'янченко на прес-конференції у вівторок.
Виконком УЄФА 25 січня ухвалив рішення, що фінальна стадія Євро-2020 пройде у тринадцяти містах по всій Європі. На думку мера, одне з міст України повинне ще раз прийняти європейський футбольний турнір.
"Потрібно боротися з Києвом за право проведення Євро-2020. Я думаю, що для Донецька було б нормально провести його. Про нас повинні знати", - сказав Лук'янченко. Донецьк був одним з чотирьох українських міст, де пройшли матчі Євро-2012.
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