Донецьк позмагається з Києвом за право стати містом ЧЄ-2020 з футболу

Як повідомляє РІА Новости, про це сказав донецький градоначальник Олександр Лук'янченко на прес-конференції у вівторок.

Виконком УЄФА 25 січня ухвалив рішення, що фінальна стадія Євро-2020 пройде у тринадцяти містах по всій Європі. На думку мера, одне з міст України повинне ще раз прийняти європейський футбольний турнір.

"Потрібно боротися з Києвом за право проведення Євро-2020. Я думаю, що для Донецька було б нормально провести його. Про нас повинні знати", - сказав Лук'янченко. Донецьк був одним з чотирьох українських міст, де пройшли матчі Євро-2012.