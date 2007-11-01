Кабмін прийняв державну програму з підготовки до Євро-2012

Кабінет міністрів України прийняв постанову «Про затвердження державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу (основні завдання і заходи)».

Про це сьогодні на прес-конференції в Києві повідомив міністр з питань сім’ї, молоді та спорту Віктор КОРЖ.

Він повідомив, що над документом працювало 38 суб’єктів виконавчої влади та 6 регіональних органів влади.

«Процес підготовки йде… Цей базовий документ прийнятий», - сказав В.КОРЖ, додавши, що визначені кроки діяльності уряду та органів на місцях.

Він повідомив, що до документа увійшли такі блоки: будівництво спортивних споруд, розвиток транспорту, питання енергозабезпечення, розвиток туризму та супутньої інфраструктури, питання охорони здоров’я, підготовка та перепідготовка кадрів, засоби масової інформації. В.КОРЖ підкреслив, що сьогодні вже по кожному пункту визначені конкретні видатки.

За його словами, відповідно до документа в першу чергу фінансуватимуться з держбюджету проекти, будівництво яких гарантовано українським урядом.

У свою чергу заступник міністра економіки України Оксана СЛЮСАРЕНКО зазначила, що цим документом передбачається, що в цілому 10% робіт фінансуватиметься за рахунок бюджету, а 90% - залучення інвесторів. В цілому на реалізацію програми передбачено витратити 118 млрд. грн.