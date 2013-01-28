У Києві хочуть увічнити шведських фанів Євро-2012
На згадку про вболівальників Євро-2012 із Швеції на вулиці Труханівській у Дніпровському районі Києва встановлять паркову скульптуру.
Відповідне розпорядження підписав голова КМДА Олександр Попов, повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації.
З метою визначення найкращої композиційно-просторової концепції Департамент містобудування та архітектури з 28 січня до 28 лютого проводитиме бліц-конкурс проектів паркової скульптури.
За умовами бліц-конкурсу його учасниками можуть стати окремі фахівці, авторські колективи, юридичні особи, які отримали письмове запрошення від замовника.
У профільному департаменті зазначають, що учасникам необхідно передбачити такі пункти: виразне образно-пластичне вирішення паркової скульптури, раціональне використання земельної ділянки та проведення комплексного благоустрою й освітлення території навколо паркової скульптури.
Проектні пропозиції необхідно подати не пізніше 16.00 26 лютого за адресою: Хрещатик, 32, кімната 36.
Підведення підсумків конкурсу відбудеться до 6 березня. Переможці отримають грошові премії: перша – 5 000 гривень, друга – 3 750 гривень, третя – 2 500 гривень. Володарю першої премії надаватиметься перевага для подальшої розробки та реалізації проекту.