Юнацька збірна України здобула «бронзу» на Міжнародному турнірі
03:21, 27 січня 2013Спорт
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Юнацька збірна України (U-17) виборола бронзові нагороди на Міжнародному турнірі на призи Білоруської федерації футболу.
Поступились українці лише раз
Як повідомили УНІАН у прес-службі Федерації футболу України, в матчі за третє місце підопічні Олександра Головка перемогли господарів турніру - 2:0. Голами за жовто-синіх відзначились Третьяков (15 хв.) та Арендарук (65 хв).
Нагадаємо, що наша команда посіла друге місце в своїй групі, перегравши збірні Молдови − 6:0, та Латвії − 3:1. Поступились українці лише раз, мінімально програвши одноліткам з Росії - 0:1.
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