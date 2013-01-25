УЄФА: Євро-2020 відбудеться в 13 містах по всій Європі

Відповідне рішення сьогодні прийняв виконавчий комітет УЄФА на засіданні в Ньоні, повідомляється на сайті організації.

"Матчі фінальної стадії будуть розбиті на 13 пакетів. До 12 з них увійдуть по три матчі групової стадії та одному матчу плей-офф (1/8 або 1/4 фіналу), а 13-й складатиметься з обох півфіналів і фіналу", - говориться в повідомленні.

Всі матчі в межах однієї країни відбуватимуться на одному стадіоні, зокрема обидва півфінали і фінал. Кожна національна асоціація зможе подати дві заявки: одну на стандартні пакети та одну на півфінали і фінал. Заявки окремих асоціацій можуть представляти і один, і два міста.

До заявки також можна включати проекти стадіонів, але їх будівництво має бути завершене до 2016 року. У разі невиконання термінів УЄФА може переглянути своє рішення щодо цієї заявки.

Мінімальна місткість стадіонів має бути такою: 70 тис. для півфіналів/фіналу; 60 тис. для 1/4 фіналу; 50 тис. для 1/8 фіналу і матчів групового етапу. Можливо не більше двох винятків для стадіонів місткістю 30 тис., яким будуть віддані стандартні пакети для групових матчів і 1/8 фіналу.

У кожній із шести груп фінальної стадії буде не більше двох команд-господинь чемпіонату. Кожній з них буде гарантовано як мінімум по два домашні матчі групової стадії. Для плей-офф жодних гарантій не передбачено.

При розподілі команд по групах буде використано стандартне жеребкування з посівом команд. Проте при розподілі команд-господинь до розрахунку також братимуться відстані (якщо це реально, час польоту між двома стадіонами, де відбуватимуться матчі однієї групи, в інтересах вболівальників не має перевищувати двох годин).

Вибір тренувальних баз під час чемпіонату учасники здійснюють самостійно. Вони не зобов'язані зупинятися в якомусь з міст, де відбуватимуться матчі.

Виконавчий комітет УЄФА визначився і з термінами процесу подачі заявок: 28 березня 2013 року - визначення вимог і правил подачі заявок; квітень 2013 року - публікація вимог і початок процесу подачі заявок; вересень 2013 року - формальне підтвердження заявок кандидатами; квітень/травень 2014 року - подання кандидатами досьє і початок оцінювання заявок; вересень 2014 року - визначення міст-господарів Виконавчим комітетом УЄФА.