Шевченко забив фантастичний м`яч (відео)
13:05, 01 листопада 2007Спорт
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Грант похвалив українця
Після матчу з "Лестером", який "Челсі" виграв, забивши два м`ячі в останні п`ять хвилин, Аврам Грант радів тому, що його команда проявила характер і пояснював, чому він ніколи не здається.
"Це був хороший матч. Якщо оцінювати його тільки з погляду глядача, то, думаю, всі отримали задоволення", - відзначив Грант
"Я ніколи не здаюся, навіть якщо рахунок 2:0 не в твою користь" - цитує тренера офіційний сайт ФК "Челсі".
Про гру українського форварда "Челсі" тренер "аристократів" відгукнувся так: "Шевченко забив фантастичний м`яч у найпотрібніший момент. Він додає з кожною грою".
Відео забитих голів, зокрема удар Шевченка.
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