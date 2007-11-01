Шевченко забив фантастичний м`яч (відео)

Після матчу з "Лестером", який "Челсі" виграв, забивши два м`ячі в останні п`ять хвилин, Аврам Грант радів тому, що його команда проявила характер і пояснював, чому він ніколи не здається.

"Це був хороший матч. Якщо оцінювати його тільки з погляду глядача, то, думаю, всі отримали задоволення", - відзначив Грант

"Я ніколи не здаюся, навіть якщо рахунок 2:0 не в твою користь" - цитує тренера офіційний сайт ФК "Челсі".

Про гру українського форварда "Челсі" тренер "аристократів" відгукнувся так: "Шевченко забив фантастичний м`яч у найпотрібніший момент. Він додає з кожною грою".

Відео забитих голів, зокрема удар Шевченка.