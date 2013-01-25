16-річна українська тенісистка програла у фіналі Australian Open

11:39, 25 січня 2013
Спорт
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16-річна українка Олександра Корашвілі програла у фіналі дівочого парного турніру відкритого чемпіонату Австралії з тенісу.

Олександра Корашвілі / Фото: Prosport-ru.tsn.ua

На цьому змаганні вона виступала разом з 17-річною чешкою Барбарою Крейчиковою.

Українсько-чеський дует зустрічався з іншою інтернаціональною парою – першими сіяними хорваткою Аною Конюх і канадкою Керол Жао.

Корашвілі і Крейчикова виграли першу партію – 7:5, але поступилися в другій – 4:6 і на тай-брейку – 7:10.

Радіо Свобода

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