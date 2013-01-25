16-річна українська тенісистка програла у фіналі Australian Open
11:39, 25 січня 2013Спорт
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16-річна українка Олександра Корашвілі програла у фіналі дівочого парного турніру відкритого чемпіонату Австралії з тенісу.
Олександра Корашвілі поступилася в фіналі / Фото: Prosport-ru.tsn.ua
На цьому змаганні вона виступала разом з 17-річною чешкою Барбарою Крейчиковою.
Українсько-чеський дует зустрічався з іншою інтернаціональною парою – першими сіяними хорваткою Аною Конюх і канадкою Керол Жао.
Корашвілі і Крейчикова виграли першу партію – 7:5, але поступилися в другій – 4:6 і на тай-брейку – 7:10.
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