Екс-українки розіграли медалі чемпіонату Європи з фігурного катання
08:35, 25 січня 2013Спорт
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На чемпіонаті Європи з фігурного катання, який триває в хорватському Загребі, розіграли перший комплект нагород.
Тетяна Волосожар раніше представляла Україну / Фото з архіву УНІАН
Серед спортивних пар за перемогу змагалися дві колишні українки. Тетяна Волосожар, яка разом з Максимом Траньковим представляє Росію, стала чемпіонкою Європи. Олена Савченко зі своїм партнером Робіном Шолкови принесли срібну нагороду Німеччині.
Юлія Лаврентьєва та Юрій Рудик, які представляють Україну, в довільній програмі були дев’ятими. За сумою двох виступів вони посіли 11-те місце серед 15 учасників.
Сьогодні в Загребі визначать переможців у змаганнях танцювальних пар.
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