Екс-українки розіграли медалі чемпіонату Європи з фігурного катання

08:35, 25 січня 2013
Спорт
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На чемпіонаті Європи з фігурного катання, який триває в хорватському Загребі, розіграли перший комплект нагород.

Тетяна Волосожар

Серед спортивних пар за перемогу змагалися дві колишні українки. Тетяна Волосожар, яка разом з Максимом Траньковим представляє Росію, стала чемпіонкою Європи. Олена Савченко зі своїм партнером Робіном Шолкови принесли срібну нагороду Німеччині.

Юлія Лаврентьєва та Юрій Рудик, які представляють Україну, в довільній програмі були дев’ятими. За сумою двох виступів вони посіли 11-те місце серед 15 учасників.

Сьогодні в Загребі визначать переможців у змаганнях танцювальних пар.

Радіо "Свобода"

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