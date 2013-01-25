Екс-українки розіграли медалі чемпіонату Європи з фігурного катання

Серед спортивних пар за перемогу змагалися дві колишні українки. Тетяна Волосожар, яка разом з Максимом Траньковим представляє Росію, стала чемпіонкою Європи. Олена Савченко зі своїм партнером Робіном Шолкови принесли срібну нагороду Німеччині.

Юлія Лаврентьєва та Юрій Рудик, які представляють Україну, в довільній програмі були дев’ятими. За сумою двох виступів вони посіли 11-те місце серед 15 учасників.

Сьогодні в Загребі визначать переможців у змаганнях танцювальних пар.

Радіо "Свобода"