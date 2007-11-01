Луческу забув, що він тренер, і отримав задоволення

Донецький "Шахтар" 31 жовтня у матчі 1/8 Кубка України з футболу обіграв київський "Арсенал" з рахунком 4:1. На післяматчевій прес-конференції наставник донецької команди був у піднесеному настрої. Радощів від переконливої перемоги над канонірами румунський наставник «Шахтаря» не приховував: "Цього вечора, я думаю, був важливий не рахунок, а спектакль, який показали наші хлопці. Насправді всі від цього отримали задоволення. Був момент, коли я забув про те, що я тренер, і мені потрібно щось говорити і звертати на щось увагу, настільки видовищно і красиво хлопці грали. Напевно, на це приємно було дивитися усім присутнім на стадіоні", сказав наставник гірників.

Луческу провів паралель з матчем у Мілані: "Сьогодні ми грали з командою, яка дуже хотіла перемогти, але їм складно було перехопити ініціативу, оскільки ми забили два швидкі голи. Напевно, те ж саме було з нами в Мілані – ми грали і билися до кінця, видно було, що це кубкова зустріч. Не закривалися, як завжди це роблять деякі команди, а грали впродовж усіх 90 хвилин. І, чесно кажучи, я вітаю «Арсенал», вони гідно віднеслися до цієї гри. Інша команда на їх місці двічі вже здалася б за рахунку 2:0, а вони грали до кінця", - відзначив тренер.

Наставник же київського «Арсеналу» був небагатослівний, але з програшу трагедії робити зовсім не став. Питань у преси до наставника «канонірів» було не багато – всі відповіді дала сама гра. Сам же Олександр Заваров, підводячи риску під матчем, сказав:

"Можу лише привітати «Шахтар», команда, мабуть, добре потренувалася на нас перед Лігою чемпіонів. Клас є клас, і відповідно, такий результат. Хочу побажати «гірникам», щоб вони пройшли «Мілан».

За матеріалами офіційного сайту ФК "Шахтар"