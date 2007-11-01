В авторській програмі Миколи Вересня візьме участь Стелла Захарова

Сьогодні , 1 листопада, о 18.30 на хвилях радіо 106 FM та о 22.00 на телеканалі СІТІ у програмі "Без сантиментів - розмова з Миколою Вереснем" братиме участь олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики, абсолютна чемпіонка світу, 12-разова чемпіонка СРСР, багаторазова володарка кубка України Стелла Захарова. Повтор інтерв`ю на телеканалі СІТІ 2 листопада о 18.40.