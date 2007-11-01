В авторській програмі Миколи Вересня візьме участь Стелла Захарова

10:25, 01 листопада 2007
Спорт
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Сьогодні , 1 листопада, о 18.30 на хвилях радіо 106 FM  та о 22.00 на телеканалі СІТІ  у програмі "Без сантиментів - розмова з Миколою Вереснем" братиме участь олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики, абсолютна чемпіонка світу, 12-разова чемпіонка СРСР, багаторазова володарка кубка України Стелла Захарова. Повтор інтерв`ю на телеканалі СІТІ 2 листопада о 18.40.

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