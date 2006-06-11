Закінчився матч Португалія – Ангола

У Кьольні на стадіоні "Рейненергі" закінчився матч Чемпіонату світу з футболу (група D) Португалія – Ангола.

На 10-й секунді... не відбувся найшвидший гол в історії чемпіонатів. Педро Паулета після проходу з гострого кута пробив повз воротаря, але й на пару сантиметрів повз ворота.

Утім, до гола залишалося недовго. На 4-й хвилині забив його сам Паулета. Щоправда, “зробив” гол Луїш Фігу, пройшовши з м`ячем півполя, обігравши захисника (м`яч ліворуч, сам праворуч) і видавши різаний пас у центр.

Наступні 85 хвилин пройшли у видовищній боротьбі. Стрімкі командні й індивідуальні виходи, удар через себе (10-ка ангольців Аква), далекі удари (у ангольців Андре і Матеуш, у португальців Тьягу Мендеш), удари впритул - в штангу і у воротаря (Роналду). Перевагу мали технічні і досвідчені португальці, але робота була у обох Рікарду (на воротах стояли однофамільці).

Ангольци програли з мінімальним рахунком, але здобули шану серед болільників.