У Гідропарку пройде Чемпіонат Європи з пляжного футболу

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, голова КМДА Олександр Попов підписав розпорядження про проведення заходів з благоустрою території о.Долобецький (Гідропарк) у рамках підготовки до проведення зазначеного чемпіонату.

Організатори зазначають, що проведення турніру в Києві стало можливим завдяки співпраці громадських спортивних організацій із міською владою за підтримки соціально-відповідального бізнесу, а саме: приватної вертикально-інтегрованої енергетичної компанії України «ДТЕК» та компанії «Київміськбуд» – генерального партнера збірної України з пляжного футболу.

В КМДА нагадують, що в 2012 році в Гідропарку за підтримки Київської міськдержадміністрації розпочато створення сучасної бази для футболу та пляжних видів спорту «Місто спорту». Ініціатором проекту виступив всеукраїнський благодійний фонд «Спорт проти наркотиків, тютюну та зловживання алкоголю».