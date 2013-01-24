У Гідропарку пройде Чемпіонат Європи з пляжного футболу

02:00, 24 січня 2013
Спорт
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22-26 травня в «Місті спорту» на території пляжу «Венеція», що на острові Долобецький, пройде Чемпіонат Європи з пляжного футболу.

Торік у Гідропарку відбулися Всеукраїнські пляжні ігри (Ukrainian Beach Games) з 7 видів спорту, в т.ч. з футболу, волейболу, регбі та фрізбі

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, голова КМДА Олександр Попов підписав розпорядження про проведення заходів з благоустрою території о.Долобецький (Гідропарк) у рамках підготовки до проведення зазначеного чемпіонату.

Організатори зазначають, що проведення турніру в Києві стало можливим завдяки співпраці громадських спортивних організацій із міською владою за підтримки соціально-відповідального бізнесу, а саме: приватної вертикально-інтегрованої енергетичної компанії України «ДТЕК» та компанії «Київміськбуд» – генерального партнера збірної України з пляжного футболу.

В КМДА нагадують, що в 2012 році в Гідропарку за підтримки Київської міськдержадміністрації розпочато створення сучасної бази для футболу та пляжних видів спорту «Місто спорту». Ініціатором проекту виступив всеукраїнський благодійний фонд «Спорт проти наркотиків, тютюну та зловживання алкоголю».

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