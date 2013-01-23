"Динамо" перемогло з третьої спроби

Футболісти київського «Динамо» завдали поразки швейцарському «Базелю» в товариському матчі в рамках турніру Impact Cup в Іспанії.

Зустріч завершилася з рахунком 1:0 на користь киян, повідомляє офіційний сайт ФК. Гол на 43-й хвилині забив Ніко Кранчар. Раніше "Динамо" програло "Ференцварошу" 2:3 і "Стяуа" 0:2. У підсумку команда посіла третє місце на турнірі.

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