Закінчилася 1/8 Кубка України з футболу
20:56, 31 жовтня 2007Спорт
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Підсумок трьох матчів вирішили пенальті
Матчами в Одесі, Чернігові та Донецьку закінчилася одна восьма Кубка України з футболу.
Чорноморець - Металіст 5:3 (за пенальті, основний час 2:2)
Десна - Нафтовик 3:5 (за пенальті, основний час 1:1)
Шахтар - Арсенал 4:1.
Раніше до 1/4 вийшли команди, виділені темним
Ігросервіс - Динамо (Київ) 1:4
Нива - Таврія 5:6 (за пенальті, основний час 0:0)
Дністер - Ворскла 0:1
ФК Львів - Іллічівець 1:2
Сталь (Алчевськ) - Металург (Д) 1:2.
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