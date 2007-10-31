Закінчилася 1/8 Кубка України з футболу

20:56, 31 жовтня 2007
Спорт
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Підсумок трьох матчів вирішили пенальті

Матчами в Одесі, Чернігові та Донецьку закінчилася одна восьма Кубка України з футболу.

Чорноморець - Металіст 5:3 (за пенальті, основний час 2:2)

Десна - Нафтовик 3:5 (за пенальті, основний час 1:1)

Шахтар - Арсенал 4:1.

Раніше до 1/4 вийшли команди, виділені темним

Ігросервіс - Динамо (Київ) 1:4

Нива - Таврія 5:6 (за пенальті, основний час 0:0)

Дністер - Ворскла 0:1

ФК Львів - Іллічівець 1:2

Сталь (Алчевськ) - Металург (Д) 1:2.

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