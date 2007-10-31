Закінчилася 1/8 Кубка України з футболу

Підсумок трьох матчів вирішили пенальті

Матчами в Одесі, Чернігові та Донецьку закінчилася одна восьма Кубка України з футболу. Чорноморець - Металіст 5:3 (за пенальті, основний час 2:2) Десна - Нафтовик 3:5 (за пенальті, основний час 1:1) Шахтар - Арсенал 4:1. Раніше до 1/4 вийшли команди, виділені темним Ігросервіс - Динамо (Київ) 1:4 Нива - Таврія 5:6 (за пенальті, основний час 0:0) Дністер - Ворскла 0:1 ФК Львів - Іллічівець 1:2 Сталь (Алчевськ) - Металург (Д) 1:2.

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