Мороз: подальші переговори позбавлені змісту

Переговори про створення демократичної коаліції загнано у глухий кут. Вийти із цього стану можна лише у випадку прозорого переговорного процесу поміж реальними лідерами трьох політичних сил: Віктором ЮЩЕНКО від «Нашої України», Юлією ТИМОШЕНКО від БЮТ і Олександром МОРОЗОМ від Соціалістичної партії. З такою заявою сьогодні виступив голова СПУ О.МОРОЗ.

Як повідомила його прес-служба, лідер соціалістів переконаний, що “вести подальші переговори з бізнесменами від політики, які представляють «Нашу Україну» на даний момент – позбавлено будь-якого змісту”.

На його думку, коаліційна угода повинна визначити вектор розвитку країни, але зараз, під прикриттям розмов про коаліцію здійснюється банальна політична спекуляція.

О.МОРОЗ нагадує, що напередодні завершення парламентських виборів соціалісти, БЮТ і «Наша Україна» заявляли про готовність підписати меморандум про співробітництво і принципи формування коаліції, однак «Наша Україна» відмовилась від попередніх домовленостей і висловилися про неприйнятність квотного принципу розподілу посад.

За його словами, СПУ погодилася на всі попередні пропозиції «Нашої України»: що коаліція повинна створюватися на п’ять років і на основі програми Президента; щоб винести за дужки переговорного процесу розподіл посад прем’єр-міністра і голови Верховної Ради. Знайдено також компроміс і узгоджено питання про серйозні розбіжності щодо НАТО і земельних відносин.

Однак, як констатує О.МОРОЗ, зараз перемовники від «Нашої України» відмовляються від раніше задекларованих принципів. “Переговори почали нагадувати гру «в наперстки», у якій державні посади стали для наших партнерів розмінною монетою. Замість підписання прозорої програми спільних дій, під яку і повинна формуватись коаліція, соціалістам час від часу пропонуються найрізноманітніші посади – прем’єра, голови парламенту, секретаря РНБО”, - наголошується в заяві.

На думку лідера соціалістів, “в ході переговорів виникає стійке враження, що постійною зміною умов і формату «Наша Україна» просто намагається зірвати створення демократичної коаліції на користь інших, більш прийнятних для групи переговорників варіантів”.

У зв’язку з цим О.МОРОЗ висловлює переконання, що прорив у цьому питання можливий лише за однієї обставини – коли В.ЮЩЕНКО, як почесний голова «Нашої України», який є фактично єдиною фігурою, здатною представляти інтереси всіх груп впливу в «НУ», офіційно візьме участь у переговорах, а як Президент України виступить гарантом політичних домовленостей.

“Самоусунення від цього процесу є невиправданим і політично помилковим. Коаліція – це не біржа праці, а перспектива для країни на довгі роки. Якщо ми не хочемо повторення фіаско, яке спіткало перший демократичний уряд, завдавши відчутного удару авторитету нової влади загалом, ми повинні діяти відкрито і послідовно, називаючи речі своїми іменами”, - акцентує О.МОРОЗ.

Він переконаний, якщо В.ЮЩЕНКО не втрутиться від імені «Нашої України» у переговорний процес, нинішні перемовники приведуть Україну до нової політичної кризи. “На жаль, новоявлені атикризові менеджери намагаються довести свою корисність, створюючи чергові надзвичайні ситуації”, - констатує лідер СПУ. За його оцінкою, “підкилимні маневри і політика у візантійському стилі повертають владу до банального «кучмізму».

“Демократична політика може бути лише послідовною, прозорою і відповідальною. Якщо не створити демократичний механізм влади, слова про «ідеали Майдану» перетворяться у насмішку над мільйонами українців і синонімом пустого стрясання повітря”, - підкреслює у своїй заяві О.МОРОЗ.

На цю тему: Мороз: “Наша Україна” стала на шлях СДПУ(о)