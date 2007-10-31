Зіграно половину матчів 1/8 Кубка України з футболу

Повна перевага гостей

Закінчилися чотири матчі 1/8 Кубка України з футболу. ІгроСервіс - Динамо (Київ) 1:4 Нива - Таврія 5:6 (за пенальті, основний час 0:0) Дністер - Ворскла 0:1 ФК Львів - Іллічівець 1:2 Сталь (Алчевськ) - Металург (Д) 1:2. У 18.00, 18.30 і 19.00, відповідно, починаються зустрічі Чорноморець - Металіст, Десна - Нафтовик, Шахтар - Арсенал.

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