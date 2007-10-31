Зіграно половину матчів 1/8 Кубка України з футболу
18:16, 31 жовтня 2007Спорт
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Повна перевага гостей
Закінчилися чотири матчі 1/8 Кубка України з футболу.
ІгроСервіс - Динамо (Київ) 1:4
Нива - Таврія 5:6 (за пенальті, основний час 0:0)
Дністер - Ворскла 0:1
ФК Львів - Іллічівець 1:2
Сталь (Алчевськ) - Металург (Д) 1:2.
У 18.00, 18.30 і 19.00, відповідно, починаються зустрічі Чорноморець - Металіст, Десна - Нафтовик, Шахтар - Арсенал.
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