Зіграно половину матчів 1/8 Кубка України з футболу

18:16, 31 жовтня 2007
Спорт
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Повна перевага гостей

Закінчилися чотири матчі 1/8 Кубка України з футболу.

ІгроСервіс - Динамо (Київ) 1:4

Нива - Таврія 5:6 (за пенальті, основний час 0:0)

Дністер - Ворскла 0:1

ФК Львів - Іллічівець 1:2

Сталь (Алчевськ) - Металург (Д) 1:2.

У 18.00, 18.30 і 19.00, відповідно, починаються зустрічі Чорноморець - Металіст, Десна - Нафтовик, Шахтар - Арсенал.

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