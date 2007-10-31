У Національному агентстві з підготовки Євро-2012 працюватиме 70 чоловік

Кабінет міністрів України на сьогоднішньому засіданні затвердив Положення про Національне агентство України з питань підготовки і проведення Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Міністерства у справах сім`ї, молоді і спорту, згідно з документом, Нацагентство є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого координується Кабміном через віце-прем`єр-міністра. Положенням затверджено штат агентства у розмірі 70 чоловік з місячним фондом зарплати 83 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, Національне агентство України з питань підготовки і проведення Євро-2012 було створене в серпні ц.р.