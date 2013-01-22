За вихід на ЧС-2014 збірній України пообіцяли $ 2 мільйони преміальних

За вихід у фінальну частину Чемпіонату світу з футболу 2014 року, який пройде в Бразилії, національна збірна України отримає $ 2 мільйони від нового титульного спонсора команди.

Про це стало відомо під час прес-конференції президента Федерації футболу України Анатолія Конькова з нагоди підписання угоди між ФФУ та національною мережею будівельно-господарських гіпермаркетів, повідомляє Обозреватель.

За словами глави ФФУ, згідно з договором титульний спонсор виділить для головної команди країни $2 мільйони, таку саму суму в якості додаткового бонусу за вихід на ЧС, а також преміальні за успіхи в офіційних і товариських матчах: $100 тисяч за перемогу і вдвічі меншу суму за нічию.

Нагадаємо, після осінніх матчів відбірного циклу ЧС-2014 збірна України займає передостаннє п'яте місце в своїй групі. 6 лютого українці проведуть перший матч під керівництвом нового наставника Михайла Фоменка проти збірної Норвегії.