Закінчився матч Голландія – СіЧ

Закінчився матч Чемпіонату світу з футболу між збірними Голландії і Сербії-Чорногорії (група C). На 18-й хвилині балканці припустилися позиційної помилки, і після двох вивірених пасів з глибини в центр поля захисник і півзахисник вивели Ар’єна Роббена сам на сам. Після прискорення на 30-40 метрів, маючи «на спині» захисника, він пробив лівіше від воротаря, який уже впав йому в ноги. М`яч пройшов під руками голкіпера.