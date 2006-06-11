Чемпіонат світу з футболу принесе величезні прибутки та збитки

Чемпіонат світу з футболу у Німеччині принесе усім 32 країнам-учасницям величезні прибутки та збитки. Такого висновку дійшов британський Центр економічних та підприємницьких досліджень.

Приміром, через те, що деякі мешканці королівства не ходитимуть на роботу під час матчів збірної Англії, британська скарбниця втратить понад 1 мільярд фунтів стерлінгів. Водночас британські вболівальники засвоять 218 мільярдів зайвих калорій.

До 9 липня населення Об’єднаного королівства з`їсть стільки піци, якої вистачить, щоб викласти на 329 футбольних полях. Якщо збірній Англії вдасться дійти до фіналу, то місцеві вболівальники вип`ють понад норму 40 мільйонів пляшок пива, - вважає Асоціація британського пива.

Не пастиме задніх й індустрія розваг: британці заклали парі на результати матчів на загальну суму 1 мільярд фунтів. Це втричі більше, ніж під час чемпіонату 2002-го року, повідомляє “5-й канал”.