Українська молодіжка гарантувала собі місце в 1/4 Кубку Співдружності

Молодіжна збірна України U-21 здобула перемогу в другому матчі групового турніру Кубку Співдружності, що відбувся 20 січня.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Федерації футболу України, підопічні Сергія Ковальця переграли команду Молдови з рахунком 2:0.

Українська команда підтвердила статус фавориту матчу і з перших хвилин мала ігрову та територіальну перевагу над суперником. Щоправда, чекати на забитий м’яч вболівальникам довелося півгодини. На 32-й хвилині нападаючий ФК «Севастополь» Володимир Коваль переграв голкіпера молдавської команди.

У другому таймі українці продовжили наступ на ворота суперника, і їм вдалося забити другий гол. На 71-й хвилині відзначився захисник київського «Динамо» Дмитро Рижук. Часу і можливостей для того, щоб відігратися, у збірної Молдови вже не залишалося, тим паче, що на 82-й хвилині наш суперник залишився у меншості після вилучення форварда Каталіна Карпа («Динамо», Київ).

Таким чином, молодіжна збірна України, набравши 6 очок після двох матчів, стала одноосібним лідером групи ”С” і достроково забезпечила собі місце у чвертьфіналі турніру.

Також 20-го січня відбувся другий матч у цій групі - збірна Литви зіграла внічию з командою Туркменістану - 0:0.

Свою наступну гру наша ”молодіжка” проведе вже 22-го січня − з Туркменістаном.