Українська команда на Дакарі встановила особистий рекорд (підсумки)
14:20, 20 січня 2013Спорт
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19 січня закінчилось цьогорічне міжнародне ралі Дакар.
Українська команда на Дакарі-2013 встановила особистий рекорд
Після фінішу останнього етапу українська команда посіла найвище місце за всю історію виступів на Дакарі.
Вадим Нестерчук фінішував на останньому відтинку на 10-му місці в категорії Т1, повідомляє dakar.net.ua.
У загальному заліку українська команда зайняла найвище за всю історію участі України в перегонах 26-е місце.
Загальний залік Дакар-2013:
1. Стефан Петерансель / Жан-Поль Коттре (Франція, Міні) - 38:32.39
2. Жінель де Віллерс / Дірк фон Цітцевіц (ПАР / Німеччина, Тойота) +42.22
3. Леонід Новицький / Костянтин Жильцов (Росія, Міні) +1:28.22
... 26. Вадим Нестерчук / Володимир Дем`яненко (Україна / Росія, Міцубісі) +12:13.04
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