Українська команда на Дакарі встановила особистий рекорд (підсумки)

Після фінішу останнього етапу українська команда посіла найвище місце за всю історію виступів на Дакарі.

Вадим Нестерчук фінішував на останньому відтинку на 10-му місці в категорії Т1, повідомляє dakar.net.ua.

У загальному заліку українська команда зайняла найвище за всю історію участі України в перегонах 26-е місце.

Загальний залік Дакар-2013:

1. Стефан Петерансель / Жан-Поль Коттре (Франція, Міні) - 38:32.39

2. Жінель де Віллерс / Дірк фон Цітцевіц (ПАР / Німеччина, Тойота) +42.22

3. Леонід Новицький / Костянтин Жильцов (Росія, Міні) +1:28.22

... 26. Вадим Нестерчук / Володимир Дем`яненко (Україна / Росія, Міцубісі) +12:13.04