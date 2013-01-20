Президент ФІФА: Проведення чемпіонату СНД із футболу неможливе

Про це заявив на прес-конференції в Санкт-Петербурзі президент ФІФА Йозеф Блаттер, повідомляє РІА «Новости».

Прес-конференція за участю президента ФІФА, міністра спорту Росії Віталія Мутка, президента РФС М.Толстих і генерального директора оргкомітету з підготовки й проведення Чемпіонату світу з футболу ”Росія-2018” Олексія Сорокіна була присвячена візиту делегації ФІФА до Росії.

”ФІФА - це організація зі структурою піраміди, в якій важливу роль відіграють клуби. Клуби повинні організовувати клубні змагання, але всередині національних федерацій, це політика ФІФА й усієї світової футбольної сім`ї. Ми ніколи не переглядатимемо межі національних ліг. Створення ліги СНД неможливе, це йде врозріз із принципами ФІФА, а такого не буде” - сказав журналістам Й.Блаттер.

Президент ФІФА зазначив, що можливість організовувати клубні турніри поза національними федераціями мають лише конфедерації - члени ФІФА.

”У ФІФА є конфедерації, наприклад, Океанія, або КОМНЕБОЛ (Північна Америка), УЄФА. Коли конфедерації були створені, ФІФА віддала можливість конфедераціям організовувати турніри всередині своїх територій. Старий турнір - Кубок Лібертадорес, у Європі - Ліга чемпіонів, Ліга Європи, є африканська й азіатська ліги чемпіонів”, - пояснив Й.Блаттер.

Як повідомляв УНІАН, 26 листопада 2012 року керівник «Газпрому» Олексій Міллер в інтерв`ю сайту ФК «Зеніт», спонсором якого є «Газпром», запропонував організувати чемпіонат СНД із футболу.

Перший віце-президент Федерації футболу України Анатолій Попов висловив думку, що проведення чемпіонату є цікавою ідеєю, але її важко реалізувати.

30 листопада глава Адміністрації Президента РФ Сергій Іванов заявив, що чотири українські клуби зацікавлені в організації цього чемпіонату. За його словами, ”Шахтар”, ”Динамо” (Київ), ”Металіст” і ”Дніпро” зацікавлені в тому, щоб грати разом із провідними російськими клубами в сильнішому турнірі.