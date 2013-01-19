Матчі чемпіонату України з футболу будуть судити п`ятеро арбітрів

18:36, 19 січня 2013
Спорт
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Склад суддівської бригади на матчах української першості збільшується.

Арбітр показує жовту картку захиснику ФК ”Динамо” Євгену Хачеріді під час матчу 1/4 Кубка України з футболу. Донецьк, 28 жовтня

Починаючи з перших матчів весняної частини першості української прем'єр-ліги склад суддівської бригади збільшується на дві штатні одиниці - вводяться додаткові асистенти за воротами, повідомляє газета "Команда".

Після новорічних свят клуби ще раз опитали в телефонному режимі. Принципову згоду учасників турніру отримано, рішення затверджене - навесні за воротами з'являться двоє суддів.

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