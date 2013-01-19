Матчі чемпіонату України з футболу будуть судити п`ятеро арбітрів
18:36, 19 січня 2013Спорт
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Склад суддівської бригади на матчах української першості збільшується.
Склад суддівської бригади на матчах української першості збільшується.
Починаючи з перших матчів весняної частини першості української прем'єр-ліги склад суддівської бригади збільшується на дві штатні одиниці - вводяться додаткові асистенти за воротами, повідомляє газета "Команда".
Після новорічних свят клуби ще раз опитали в телефонному режимі. Принципову згоду учасників турніру отримано, рішення затверджене - навесні за воротами з'являться двоє суддів.
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