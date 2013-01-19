Українка завоювала срібло на етапі Кубку світу з біатлону

На чотирьох вогневих рубежах українка припустилася лише одного промаху під час останньої стрільби стоячи, і поступилася лише лідеру Кубку світу – норвежці Турі Бергер (18,9 секунд).

Нинішній результат став найкращим особистим результатом О.Підгрушної в гонках переслідування за всю кар’єру.

В нинішньому сезоні – це вже друге срібло українки в індивідуальних гонках.