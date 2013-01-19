Українка завоювала срібло на етапі Кубку світу з біатлону
13:35, 19 січня 2013Спорт
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Українка Олена Підгрушна стала другою в гонці переслідування на етапі Кубку світу в італійському Антхольці.
Олена Підгрушна виборола срібло
На чотирьох вогневих рубежах українка припустилася лише одного промаху під час останньої стрільби стоячи, і поступилася лише лідеру Кубку світу – норвежці Турі Бергер (18,9 секунд).
Нинішній результат став найкращим особистим результатом О.Підгрушної в гонках переслідування за всю кар’єру.
В нинішньому сезоні – це вже друге срібло українки в індивідуальних гонках.
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