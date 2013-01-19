Українці їдуть на чемпіонат Європи з фігурного катання

Визначено склад нашої команди на чемпіонат Європи з фігурного катання.

21-27 січня в Загребі (Хорватія) пройде континентальна першість з фігурного катання. За підсумками чемпіонату України визначився склад нашої збірної.

Українські спортсмени будуть представлені у кожному виді програми, інформує НОК України. Склад збірної: Наталя Попова (жінки) Яків Годорожа (чоловіки) Шивон Хікін-Кенеді — Дмитро Дунь (танці) Юлія Лаврент'єва — Юрій Рудик (пари)

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