Українці їдуть на чемпіонат Європи з фігурного катання

10:51, 19 січня 2013
Спорт
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Визначено склад нашої команди на чемпіонат Європи з фігурного катання.

Наталя Попова / Фото з сайту НОК

21-27 січня в Загребі (Хорватія) пройде континентальна першість з фігурного катання. За підсумками чемпіонату України визначився склад нашої збірної.
Українські спортсмени будуть представлені у кожному виді програми, інформує НОК України.

Склад збірної:

Наталя Попова (жінки)

Яків Годорожа (чоловіки)

Шивон Хікін-Кенеді — Дмитро Дунь (танці)

Юлія Лаврент'єва — Юрій Рудик (пари)

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