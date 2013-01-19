Українці їдуть на чемпіонат Європи з фігурного катання
10:51, 19 січня 2013Спорт
1103
Визначено склад нашої команди на чемпіонат Європи з фігурного катання.
Наталя Попова змагатиметься з найкращими фігуристками Європи / Фото з сайту НОК
21-27 січня в Загребі (Хорватія) пройде континентальна першість з фігурного катання. За підсумками чемпіонату України визначився склад нашої збірної.
Українські спортсмени будуть представлені у кожному виді програми, інформує НОК України.
Склад збірної:
Наталя Попова (жінки)
Яків Годорожа (чоловіки)
Шивон Хікін-Кенеді — Дмитро Дунь (танці)
Юлія Лаврент'єва — Юрій Рудик (пари)
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter