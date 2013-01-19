Тимощук найближчим часом може залишити "Баварію"

Наступним варіантом продовження кар'єри для футболіста збірної України може стати пітерський "Зеніт".

Як повідомляє Спорт-Експрес, 33-річний футболіст розглядає варіант повернення в "Зеніт". За даними газети, це може статися як цієї зими, так і влітку після закінчення сезону і свого контракту. При цьому інтерес до гравця виявляють і команди Європи.

Спортивний директор "Баварії" Маттіас Заммер раніше заявляв, що команду нинішньої зими ніхто з гравців не покине.

Українець виступав за "Зеніт" у 2007-2009 рр. і забив 10 голів в 67 матчах, ставши лідером і капітаном команди, чемпіоном Росії та володарем Кубка УЄФА і Суперкубка Європи.