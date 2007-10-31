Делегація УЄФА завітає на матч Шахтар - Арсенал

У Донецьку за участю делегації Європейського союзу футбольних асоціацій (УЄФА) проходить презентація готовності міста до чемпіонатів Європи з футболу 2009 і 2012 років.

У презентації беруть участь міський голова Олександр ЛУК’ЯНЧЕНКО, перший заступник голови облдержадміністрації Сергій ДЕРГУНОВ, голова обласної ради Анатолій БЛИЗНЮК. Журналістів на презентацію не запросили, пояснивши, що зустріч носить суто "робочий формат".

Як уточнили в управлінні зв`язків із громадськістю міськради, планується, що експерти УЄФА сьогодні та завтра відвідають спортивні споруди й готельні комплекси міста, ознайомляться з транспортною інфраструктурою, організацією адміністративних заходів тощо.

Крім того, ввечері 31 жовтня на стадіоні "Олімпійський" делегація УЄФА відвідає матч Кубку України з футболу "Шахтар" (Донецьк) - "Арсенал" (Київ).