Карпати не збираються переїжджати на Арену-Львів

Львівський футбольний клуб Прем'єр-ліги «Карпати» поки не передбачив у своєму бюджеті кошти на оренду побудованого до Євро-2012 стадіону «Арена Львів».

Про це заявив генеральний директор "Карпат" Ігор Дедишин, повідомляє ресурс football24.ua.

«На сьогоднішній день жодних юридичних документів з "Ареною Львів" ще не підписано. Триває процес переговорів. Ми з великою радістю гратимемо на цьому стадіоні. Але є багато різних моментів, пов’язаних з експлуатацією та умовами стадіону, які спершу треба обговорити», - сказав гендиректор клубу.

За його словами, стадіон «Арена Львів» сучасний, комфортабельний, на нього витрачені великі гроші. «Утримання такої арени передбачає великих капітоловкладень, за моєю інформацією 20 млн на рік», - додав І.Дедишин.

Як зауважив гендиректор, бюджет "Карпат" затверджений, і пов'язаний він зі стадіоном "Україна". «Щоб перейти на новий стадіон, потрібно спершу знайти гроші на його утримання, а також домовитися з власниками», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, в середині грудня 2012 року з'явилась інформація, що вже перший домашній матч після завершення міжсезоння на початку березня проти одеського «Чорноморця» «Карпати» проведуть на новому стадіоні.

Раніше «Карпати» провели декілька матчів на «Арені-Львів». Перший матч відбувся 10 грудня минулого року, коли львів’яни поступилися київському «Динамо» з рахунком 0:1. Після цього «Карпати» зазнали на новому стадіоні ще двох поразок і вирішили повернутися на стадіон «Україна».

Останній матч на стадіоні «Арена-Львів» відбувся 15 серпня, коли збірна України зіграла внічию з Чехією.

Як відомо, після закінчення Євро-2012 з усіх чотирьох українських стадіонів, на яких проводились матчі чемпіонату, «Арена-Львів» залишається найменш рентабельним спортивним об’єктом. Після відмови «Карпат» грати на цьому стадіоні там проводиться незначна кількість заходів, що створює проблеми з покриттям видатків на утримання арени. Очікується, що повернення «Карпат» на «Арену-Львів» покращить цю ситуацію.