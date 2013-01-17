Автобус з усім складом ФК «Одеса» злетів у кювет

Як повідомляє офіційний сайт клубу, повертаючись з Тирасполя, де ФК "Одеса" в товариському матчі з місцевим однойменним футбольним клубом зіграв у нічию 1:1, автобус з ігровим і тренерським персоналом одеської команди в районі села Василівка Беляївського району потрапив у ДТП.

У момент руху водієві клубного автобуса раптово стало зле. Машина опинилася в кюветі. Водій клубного автобуса був оперативно госпіталізований з підозрою на серцевий напад. У повідомленні сказано, що “серед ігрового і тренерського персоналу постраждалих немає, всі відбулися легким переляком”.