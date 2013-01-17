Кличко і Повєткін не вклалися в дедлайн

15:23, 17 січня 2013
Спорт
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Кличко і Повєткін у встановлений WBA термін не домовилися про проведення бою.

У Нью-Йорку на помості знаменитого залу Madison Square Garden Володимир Кличко переміг Султана Ібрагімова (Росія)

Менеджер російського боксера Олександра Повєткіна Володимир Хрюнов заявив, що контракт на поєдинок його підопічного з українцем Володимиром Кличком у встановлені Всесвітньою боксерській асоціації (WBA) терміни підписати не вдалося. Тепер організатор бою буде визначений в результаті торгів, повідомляє Газета.Ru.

Бій між суперчемпіоном WBA В.Кличком і регулярним чемпіоном за версією тієї самої організації О.Повєткіним є одним із найочікуваніших любителями боксу.

За словами В.Хрюнова, зараз команда О.Повєткіна чекає рішення WBA з приводу відправленого протесту на прохання команди В.Кличка перенести терміни проведення бою.

За словами менеджера О.Повєткіна, відповідь WBA «може бути одержана до кінця цього тижня». «Консультації між адвокатами тривають, вони велися і нинішньої ночі, - сказав В.Хрюнов. — Але ми вже займаємося і опрацьовуванням певних аспектів, які дозволять організувати майбутній бій, — ми збираємося заявитися на торги. WBA поки що не ухвалила офіційного рішення про дату проведення торгів — гадаю, що ми спочатку одержимо відповідь на наш протест. І якщо його задовольнять, то буде призначена дата торгів».

Як повідомляв УНІАН, у середині грудня 2012 року WBA повідомила В.Кличку і росіянину А.Повєткіну про те, що вони мають домовитися про умови спільного бою до 17 січня 2013 року. Якщо сторони не зможуть домовитися, то WBA проведе торги з організації бою.

Наприкінці жовтня WBA ухвалила рішення, що бій між В.Кличком-молодшим і О.Повєткіним має відбутися до 26 лютого 2013 року.

15 січня 2013 року німецьке видання Bild повідомило, що WBA розгляне заяву команди В.Кличка про відстрочення титульного бою з О.Повєткіним.

Видання відзначало, що В.Кличко хоче провести 6 квітня добровільний захист, а бій з О.Повєткіним, якщо його не вдасться уникнути, перенести на літо.

З 2011 року В.Кличко має титул суперчемпіона світу за версією WBA. Також українець володіє чемпіонськими поясами за версією WBO (Всесвітня боксерська організація) і IBF (Міжнародна боксерська федерація).

Останній поєдинок В.Кличко провів 10 листопада 2012 року, перемігши поляка Маріуша Ваха і зберігши свої титули. За свою кар'єру В.Кличко провів 62 бої, зазнавши три поразки.

О.Повєткін з 2011 року є "звичайним" чемпіоном світу за версією WBA. Останній бій росіянин провів 29 вересня 2012 року, перемігши американця Хасима Рахмана. Всього на професійному рингу О.Повєткін провів 25 боїв, не зазнавши жодної поразки.

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