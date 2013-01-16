Гвардіола очолить Баварію

Колишній головний тренер іспанської "Барселони" Хосеп Гвардіола влітку 2013 року очолить мюнхенську "Баварію".

Про це повідомляється в офіційному твіттері німецького футбольного клубу.

Контракт Гвардіоли з мюнхенцями почне діяти перед сезоном-2013/14 і розрахований до 30 червня 2016 року.

Чинний наставник мюнхенців Юпп Хайнкес завершить кар'єру після закінчення нинішнього сезону.

Хосеп Гвардіола залишив "Барселону" після закінчення минулого сезону. Свою відставку він пояснив необхідністю відпочити від тренерської роботи. З "Барселоною" Гвардіола двічі перемагав у Лізі Чемпіонів, а також три рази поспіль вигравав чемпіонат Іспанії.

Лента.ру